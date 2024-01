Calciomercato Napoli: accordo con il Monza per Zerbin e Popovic

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato, oltre che per rinforzare la squadra a disposizione di Walter Mazzarri, anche per sfoltire la rosa. Secondo quanto rivelato da Sky Sport sarebbe ormai cosa fatta il trasferimento in prestito di Alessio Zerbin e Maija Popovic al Monza di Adriano Galliani.

I due calciatori dovevano trasferirsi al Frosinone ma alla fine la loro destinazione finale sarà verso nord, direzione Monza. Alessio Zerbin e Matija Popovic giocheranno per la squadra lombarda fino al termine della stagione, come rivelato da Sky Sport infatti sarebbe stato ormai trovato l’accordo tra De Laurentiis e Adriano Galliani e l’affare potrebbe essere formalizzato già la mattina del 23 gennaio.

Alessio Zerbin si trasferirà quindi in prestito secco al Monza lasciando negli occhi dei tifosi azzurri le due reti messe a segno nella sfida contro la Fiorentina valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Popovic invece firmerà un contratto di sei mesi con il Monza e poi in estate firmerà un contratto di cinque anni con il Napoli, poiché la squadra azzurra non ha in questa stagione altri slot liberi per tesserare extracomunitari.

I due calciatori dovevano, come detto, trasferirsi al Frosinone, il club giallobù si è però poi accorto di non avere, a sua volta, slot liberi da extracomunitario, per questo i due calciatori sono stati dirottati al Monza con Adriano Galliani ben felice di approfittare della distrazione di una sua diretta rivale per la salvezza, rinforzando notevolmente la squadra.