Vigilia della finale: la rifinitura degli azzurri

Oggi è vigilia di Supercoppa per il Napoli, domani, calcio d’inizio alle ore 20 italiane, la formazione azzurra Campione d’Italia sfiderà l’Inter nella finalissima della nuova edizione a quattro squadre. Dopo aver battuto la Fiorentina in semifinale, gli azzurri stanno preparando la gara che si giocherà a Riyad e dalla rifinitura sono emerse già alcune indicazioni in vista della super sfida contro la compagine allenata da Simone Inzaghi. Presente sul campo di gioco anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il patron non ha mai fatto mancare il suo supporto alla squadra, a Mazzarri e a tutto lo staff, ha seguito il gruppo passo passo in questa trasferta in terra araba, anche oggi è apparso sereno e sorridente sul rettangolo verde mentre gli uomini di Mazzarri si stanno allenando.

Bella notizia per Mazzarri, l’ultimo arrivato Cyril Ngonge si è già allenato con i compagni e potrebbe essere in campo già domani sera. Cajuste si è allenato anch’egli coi compagni con vistosa fasciatura al ginocchio ed è quindi recuperato per l’Inter. A parte invece Traore, l’ex Sassuolo ha bisogno di tempo per tornare in condizione, così come Olivera, non ancora al top dopo l’infortunio che lo tiene fermo da un po’.