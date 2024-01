SERIE A – Salernitana 1-2 Genoa: altra sconfitta per Inzaghi

Partita intensa e divertente tra Salernitana e Genoa: il primo tempo si stappa dopo nemmeno 2 minuti con il gol di Martegani, abile a posizionarsi in area di rigore e sfruttare un recupero alto della squadra granata. Il Genoa sembra sbandare per alcuni minuti, ma si affida al suo duo offensivo per rimettersi in carreggiata: triangolazione tra Gudmundsson e Retegui, con l’argentino che chiude l’azione con il gol del pareggio. Sempre il bomber italo-argentino avrà un’occasione per provare a portare avanti, ma il suo colpo di testa è troppo debole facile preda di Ochoa. Dall’altra parte Candreva si conferma l’uomo più pericoloso dei suoi e per poco non trova un altro eurogol. A portare in vantaggio il Genoa è un errore individuale, con Lovato che sbaglia l’intervento in area e prende il pallone con il braccio: dal dischetto si presenta Gudmundsson, che non sbaglia. La Salernitana prova subito a tornare in partita affidandosi al suo uomo di maggior qualità, Candreva, che fa tremare la traversa della porta del Genoa con una punizione dal limite.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Lovato (75′ Ikwuemesi), Gyomber, Bradaric (82′ Legowski); Martegani (82′ Daniliuc), Maggiore, Basic (68′ Kastanos); Tchaouna (75′ Zanoli), Candreva; Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Zanoli, Sfait, Costil, Ikwuemesi, Bronn, Botheim, Daniliuc, Kastanos, Sambia, Legowski, Fiorillo.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco (70′ Thorsby), Bani, Vàsquez; Frendrup, Strootman (87′ Ekuban), Badelj, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.

A disposizione: Ekuban, Papadopulos, Sommariva, Cissé, Thorsby, Leali, Fini.

Arbitro: Orsato

Note: Ammoniti: Frendrup, Badelj, Bani, Vogliacco, Martinez Recupero: 1′ (pt), 5′ (st).

Marcatori: Martegani (S), Retegui, Gudmundsson (G).