Il Napoli si affida nuovamente a Simeone

La riserva, a volte la riserva della riserva, ma quella di domani sono le partite per lui, quelle dove non si fanno calcoli, quelle secche, dove si deve solo vincere. Giovanni Simeone sta vivendo un ottimo momento e Mazzarri non può metterlo da parte, così dopo la Fiorentina è chiamato a fare il bis di goal, sempre da titolare contro l’ex squadra del papà, dalla quale Giovanni è convinto che Diego tornerà, questa volta per allenarla. “Può anche non giocare, ma sta sempre dalla tua parte”, così ha detto il suo allenatore e a Simeone la panchina non sembra far male, anzi, lui ha aspettato il suo momento e ha colto l’occasione al volo senza farsela sfuggire, così come contro la Fiorentina al primo pallone giusto lo ha spinto in rete. la squadra non gioca per lui, ma con lui.

Factory della Comunicazione