Il 20% del monte ingaggi è per Osimhen, uno dei motivi per cui a fine anno andrà via. Clausola costruita per essere ceduto

Tenendo conto che il monte-ingaggi del club azzurro è stato abbassato, negli ultimi tre anni, a 75 milioni. Ed è questo il tetto. Da solo, Victor, pesa per il 20 per cento del costo degli stipendi. Troppo. Motivo per cui la prossima estate sembra quella giusta per l’addio. Dopo 4 anni (ma tra infortuni vari, ha saltato praticamente l’equivalente di una stagione). Uno scudetto vinto e almeno due sfiorati. La clausola da 120 milioni sembra fatta apposta per arabi e inglesi. D’altronde, la clausola non è valida per l’Italia: hai visto mai che la Juventus o l’Inter trovassero le risorse per agguantarlo? In ogni caso, lui, dopo Napoli, sceglierebbe la Premier. E al momento è il Chelsea in pole position. C’è tempo ma è complicato per la serie A trattenere simili campioni. Se voleva già giocare a Riad, avrebbe puntato i piedi e in qualche maniera ci sarebbe riuscito. E invece a Emenalo, il dirigente che gestisce gli acquisti della Saudi Pro League, anche lui nigeriano, ha più volte ribadito i suoi dubbi (nonostante l’offerta economica faraonica) a trasferirsi in Arabia Saudita. Fonte: Il Mattino