Gazzetta – Mazzarri studia le mosse per battere l’Inter: ci sono due errori da non commettere

Pensare a come sorprendere l’Inter appare impresa molto complicata. Di certo, ci sono due o tre cose da non fare per non consegnarsi alla qualità e alla potenza fisica di Lautaro e soci. Prima regola, coprirsi bene e non dare profondità. I numeri contano poco: che sia 3-4-3- o 5-4-1, conta l’atteggiamento e il Napoli non dovrà far ripartire l’Inter in campo aperto, dove i nerazzurri sanno essere devastanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo hanno provato anche gli azzurri e Mazzarri poco più di un mese fa in campionato: dopo un primo tempo bloccato, il gol di Calha ha stappato la sfida e nella ripresa una ripartenza letale ha mandato in gol Barella, chiudendo la gara. Capitan Di Lorenzo terrà la difesa bassa e attenzione massima, primo comandamento.

Factory della Comunicazione