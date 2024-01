Difesa – Theate è il “prescelto”, ma costa davvero tanto

Continuano le trattative di mercato. E il difensore continua ad essere prioritario. Theate resta in cima alla lista ma, scrive La Gazzetta dello Sport “Il Rennes chiede 25 milioni per la cessione. Troppi per il Napoli, che comunque continua a trattare sperando in un sostanzioso sconto. Anche perché l’alternativa al belga resta Nehuen Perez dell’Udinese, per cui i contatti vanno avanti da settimane. Ma questa è una trattativa molto complicata, per diverse ragioni: al di là del costo del cartellino, ci sarebbe un diritto di recompra a favore dell’Atletico per la prossima estate e quindi, nel caso, si dovrebbe trattare anche col club di Madrid. Perez, argentino, sogna di giocare nello stadio del mito Maradona e attende sviluppi, ma l’Udinese non vorrebbe cederlo adesso e soprattutto dovrebbe trovare in poco tempo un’alternativa. Tutto complesso. Sullo sfondo resta la speranza di arrivare a fine mese con la possibilità di arrivare a qualche esubero di lusso dalla Premier come Chalobah (Chelsea) o Kiwior (Arsenal), mentre dalla Francia danno per fatto un accordo per Oumar Solet del Salisburgo, che il club azzurro però smentisce.”

