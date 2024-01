Serie A Femminile – Un pareggio per il Napoli Femminile, fermata per la prima volta con una sconfitta la Roma

Bonfantini e Polli fermano la Roma: le nerazzurre consolidano il quarto posto. Due pali e una traversa fermano le blucerchiate e le azzurre nel lunch match

La 13ª giornata di Serie A Ebay si è aperta con la prima sconfitta stagionale in campionato della capolista Roma. L’Inter in casa ha battuto 2-0 le giallorosse per la seconda volta nella sua storia in Serie A dopo l’1-0 dell’ottobre 2021, interrompendo una striscia di sei ko consecutivi. Lato Roma, l’ultimo ko della squadra di Spugna in campionato risaliva all’ultima giornata della Poule Scudetto dello scorso torneo (2-5 contro la Juventus).

Il primo tempo all’Arena Civica Gianni Brera di Milano si è aperto senza particolari emozioni e con le due squadre più intente a studiarsi che ad offendere. Poi è stata Viens a impegnare per prima Cetinja con un tiro cross insidioso ma la partita si è accesa alla mezz’ora. Al 31′ l’hanno sbloccata le nerazzurre di Guarino con Bonfantini, al suo quarto gol stagionale. La numero 11 dell’Inter ha ricevuto palla in verticale da Thogersen, l’ha stoppata di petto tra Minami e Di Guglielmo e poi con un destro morbido ha battuto Ceasar. Dopo questa rete del vantaggio, l’Inter ha continuato ad attaccare e si è proiettata di nuovo nell’area avversaria prima con Cambiaghi, poi con un’altra ripartenza pericolosa di Thogersen ma senza esito. La Roma ha accusato il colpo ma ha provato a reagire, soprattutto sul finale di primo tempo, anche se la squadra di Spugna in questo frangente non è riuscita a creare delle nitide occasioni da gol.

Nella ripresa la Roma è scesa in campo vogliosa di ribaltare il risultato e la più grande occasione è arrivata al 67′ con la traversa di Greggi che stava per riportare la situazione in parità. Poi le ospiti hanno riprovato a sorprendere la retroguardia nerazzurra e all’80’ Sonstevold ci ha provato con un colpo di testa che però non ha sorpreso Cetinja. L’assedio della Roma è proseguito con il tentativo da distanza ravvicinata di Giugliano ma anche questo senza esito. Anzi, all’ultimo secondo (89′) è stata l’Inter a trovare il gol del raddoppio con Polli che ha fissato il risultato sul definitivo 2-0.

La 13ª giornata di Serie A Ebay però si è aperta con il lunch match tra Sampdoria e Napoli che si è chiuso con uno 0-0. Con questo pari, le blucerchiate sono rimaste imbattute per almeno quattro match di fila in una singola edizione del massimo campionato per la prima volta in assoluto; mentre le azzurre hanno pareggiato due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2013. Nonostante l’assenza di reti, durante la gara non sono mancate le occasioni per entrambe le squadre, fermate solo dai legni. Nel primo tempo è stato il Napoli ad avere la chance più grande per passare in vantaggio, al 38′, con del Estal (precisa nel raccogliere il cross di Chmielinski) che di testa stava per battere Tampieri; tuttavia proprio la numero uno blucerchiata si è superata in questa occasione e con il suo intervento ha sfiorato il pallone tanto da farlo finire sul palo che di fatto ha salvato le padrone di casa. Come detto, è nato tutto dal corner battuto da Chmielinski che si è rivelata la calciatrice che, nella gara odierna, ha prodotto più tiri totali (quattro), ha creato più occasioni (sei), e ha completato più dribbling (tre).

Nella ripresa il Napoli ha continuato ad attaccare e ha iniziato il secondo tempo in maniera più propositiva ma nonostante i tentativi di Corelli, Di Bari e Chmielinski non è mai riuscita a sbloccare il match. La Sampdoria è venuta fuori al 65′ con un guizzo di De Rita che in corsa ha liberato la conclusione sul primo palo ma ha trovato la risposta di Bacic. Quattro minuti più tardi la situazione si è ribaltata e sono state le ospiti ad andare di nuovo a un passo dal vantaggio con la solita Chmielinski: un cross della numero 11 azzurra è diventato un insidioso tiro in porta ma anche stavolta è stato il palo a opporsi, con Tampieri battuta. Il terzo e ultimo legno della gara infine l’ha colpito la Sampdoria con Pisani che ha scheggiato la traversa all’82’. Un punto a testa che fa muovere poco la classifica delle due squadre: le blucerchiate agganciano momentaneamente il Como a quota 15 al quinto posto, mentre le azzurre ancora non riescono ad abbandonare l’ultima posizione. Questa la situazione in graduatoria dopo i due anticipi del sabato di una giornata di campionato che proseguirà domenica 21 con gli impegni della Juventus seconda (in trasferta contro il Sassuolo) e della Fiorentina terza (in casa contro Pomigliano). Mentre sarà Milan-Como a chiudere il programma lunedì 22 al Vismara con fischio d’inizio alle 18.

