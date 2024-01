Montervino: “Al Napoli occorre Mazzarri con la sua idea di calcio forte”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano del Napoli: “Mazzarri crede nella difesa a 3 perché è un sistema che conosce benissimo e fa bene a dare una sterzata. Se il Napoli vuole tornare a certi livelli e accumulare risultati, ora deve mettersi alle spalle e resettare dopo il successo dello scorso anno. Lo Scudetto resta irripetibile, non si può replicare con un altro allenatore e che ormai ha esaurito i suoi stimoli. Cambiare porta sempre dei benefici in termini di stimoli e volontà di mettersi in gioco. Questa squadra non ha molta personalità nei suoi uomini e ha bisogno di aggrapparsi ad un uomo, come l’allenatore o il direttore sportivo. Ci vuole qualcuno che abbia un’idea di calcio forte come Mazzarri ed è l’ultima spiaggia per questo gruppo. La Fiorentina ha premiato il cambio modulo, con un 3-0 e zero rischi vissuti in difesa. L’entusiasmo porta positività e i calciatori ci sono: il Napoli ha giocatori forti, che hanno solamente bisogno di ritrovare un po’ di serenità ed ottimismo”.

