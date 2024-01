L’acquisto di Osimhen, una storia senza fine

Nell’estate del 2020, con i bilanci in piena flessione a causa della pandemia, Cristiano Giuntoli ottiene il sì di Aurelio De Laurentiis per un trasferimento storico.

Il Napoli, alla ricerca di un centravanti, dopo vari sondaggi, sceglie Victor Osimhen e versa al Lille 71,2 milioni di euro, ma di questa circa 20 fanno il percorso inverso perché il club francese acquisisce in blocco l’esperto portiere Karnezis e tre giovani della Primavera: Liguori, Manzi e Palmieri.

Nessuno dei prospetti raggiunge mai la Francia dove invece finisce Karnezis. Come scrive la gazzetta, i tre calciatori firmano i contratti a Castel Volturno e sono girati in prestito alla Fermana in Serie C. Da quel momento si perderanno nelle categorie minori dove attualmente si trovano. Liguori è all’Afragolese, A Manzi va meglio, è all’Entella in serie C. Palmieri, che fu quello che polemizzò di più per la situazione, ora gioca all’Angri.