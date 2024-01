Dall’entourage di Zerbin fanno sapere: “Ecco chi deciderà il futuro di Alessio”

“Siamo tutti felici per l’exploit di Alessio, che è un ragazzo che merita moltissimo. Zerbin lo conosco da 10 anni, quando era un ragazzino, il suo agente è l’avvocato Giulio Marinelli ma io lo sono stato e sono un caro amico. Sono molto felice per lui, è un sogno per lui e per noi. La cosa più bella – ha detto l’agente di calciatori, membro dell’entourage di Alessio Zerbin Furio Valcareggi, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre –è come si è fatto trovare pronto dopo un anno in cui è stato praticamente fermo. Molti, al posto suo, avrebbero preso 5 chili, si sarebbero lasciati andare. Con l’allenatore francese, che neanche nomino, neanche si allenava. Con lui chi non giocava non si allenava bene, da solo Alessio ha tenuto la condizione, questo perchè è un ragazzo che ama la professione, la rispetta, la sogna di notte, e poi Napoli per un calciatore è il meglio che c’è. Napoli è fantastica, bellissima… Vedere Zerbin pronto in una gara così importante significa che il ragazzo ha qualità che valgono oro, come persona e come professionista. Ci siamo sentiti, lui sta bene, è felicissimo. Sul secondo gol è stato bravo a calciare ma anche a rubare il tempo sia a Duncan che soprattutto al portiere, perchè se avesse tirato dopo Terracciano gli avrebbe chiuso lo specchio. Sul primo gol ci siamo spaventati, ma per fortuna ha solo sfiorato il palo con la nuca. Giustamente quando la testa urta bisogna stare molto attenti. Per fortuna l’impatto è stato leggero. Il futuro di Zerbin? Comanda De Laurentiis, il presidente sa quello che vuole il suo agente Marinelli, stiamo alle sue decisioni, saranno sicuramente condivise da noi. Il presidente ha un rapporto molto bello con Marinelli e con me, siamo nelle mani del Napoli che è per noi come la nostra madre e come il nostro padre. Zerbin ha altri 4 anni di contratto e le sue sorti le decide il club. Non siamo ruffiani, è la verità. Avere il Napoli come “padre” è positivo, essere di proprietà del Napoli è una bella cosa, quindi comunque vada va bene. Di certo Alessio più gioca e meglio giocherà. Cessione al Frosinone? Gli esterni del Napoli sono Kvara, Politano, c’è Ngonge ora, la squadra è molto attrezzata in quel ruolo, poi se ci chiedono di rimanere Zerbin resta. Alessio piace al Frosinone, il ds Angelozzi ha creduto in lui, ha un bel rapporto con la piazza, ma ha richieste da 3-4 squadre, una delle quali è il Bologna, se piace a Sartori vuol dire che è un giocatore importante. Penso che la finale sarà Napoli-Inter, tutta da giocare. A formazioni complete è una sfida alla pari, diversamente chi sta meglio vince. Magari a 10′ dalla fine entra di nuovo Zerbin e segna il gol della vittoria. Se dobbiamo sognare… giusto sognare il super Zerbin di nuovo”

