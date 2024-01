Tornano i sorrisi in casa Napoli dopo l’accesso alla finale conquistato ieri battendo per 3-0 la Fiorentina. In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, per parlare della situazione degli azzurri:

“Simeone ha fatto un gol da grandissimo centravanti, non solo nella finalizzazione. Già il movimento è stato da top player, poi il controllo ed il tiro hanno fatto il resto. Simeone è un attaccante importantissimo, abituato a segnare 15-20 gol a stagione quando gli viene data la continuità giusta. Il calcio è fatto di momenti, adesso è quello di Simeone e non quello di Raspadori. L’ex Sassuolo non sta vedendo troppo la porta, ma ha qualità e le sue doti non sono in discussione. Poi chissà, magari in questo 352 possono anche coesistere, ma dovresti tenere Kvara fuori dallo schieramento e non è mai facile. Mazzarri è stato coraggioso e pratico nel riproporre un calcio che conosce e pratica con più agio. Potrà portare dei benefici al Napoli, al quale ora serve entusiasmo e risultati. Anche in finale rivedremo lo stesso assetto, non credo Mazzarri possa fare diversamente”.