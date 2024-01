Oggi si assegneranno i premi del Globe Soccer Awards, Osimhen in gara

Victor Osimhen potrebbe portare a casa un altro premio internazionale, e arricchire la sua bacheca, oggi infatti c’è l’assegnazione dei premi del Globe Soccer Awards, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Oggi, a partire dalle 16.30 al “The Palm” di Dubai (diretta su Sky, canale 202), verranno assegnati i premi del Globe Soccer Awards organizzati dal Dubai Sports Council. Cristiano Ronaldo verrà premiato per i 54 gol nel 2023 con il “Maradona Award”, mentre c’è grande attesa per conoscere i vincitori delle altre categorie. Con tanta Italia rappresentata: Osimhen concorre nel “Best Men’s Player” insieme a Bellingham, Benzema, De Bruyne, Haaland, Mbappé, Messi, Salah, Bernardo Silva e Vinicius Jr; Onana è tra i migliori portieri per la stagione nell’Inter come Maignan per la sua avventura nel Milan (nella stessa categoria Bono, Courtois, Ederson e ter Stegen), mentre la stessa società nerazzurra e il Napoli sono nel lotto dei migliori club dell’anno, così come la Roma è in nomination come miglior società al femminile. Tra i tecnici concorrono Inzaghi, Ancelotti e Spalletti, tra i presidenti finalisti c’è De Laurentiis, mentre Giuntoli è tra i migliori direttori sportivi. Attesa anche per la nuova categoria di premi digitali in collaborazione con la Serie A, il miglior contenuto postato da un calciatore e il migliore di un club. Qui i finalisti sono Chalhanoglu, De Roon, Dybala, Kvaratskhelia e Rafa Leao per il primo; Inter, Juventus, Napoli, Roma e Sassuolo si contendono invece il secondo”.

Factory della Comunicazione