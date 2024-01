Napoli: Natan lancia un messaggio social ai tifosi

Dopo l’accesso alla finale conseguito ieri con la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, il Napoli se la dovrà vedere in finale contro l’Inter di Inzaghi, gara in programma lunedì alle ore 20 italiane. L’argomento più discusso in questo momento in casa Napoli, soprattutto dopo la vittoria di ieri, è il cambio modulo. Mazzarri ha infatti optato per un efficace 3-4-2-1. Il risultato positivo contro la Fiorentina ha inevitabilmente indotto lo staff azzurro a discutere sul fatto che questa nuova disposizione tattica possa essere quella definitiva da qui al termine della stagione.

Factory della Comunicazione

Un calciatore che può sicuramente tornare utile dopo il cambio modulo è sicuramente Natan, ancora fermo ai box. A fermarlo poi un infortunio alla spalla, rimediato contro la Roma, lo scorso 23 dicembre, con un recupero previsto dalle sei alle otto settimane. Il calciatore in queste ore però, ha lanciato un forte messaggio a tutto il mondo partenopeo. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un contrasto contro l’Union Berlino, e una descrizione in lingua portoghese ben chiara: “Manca poco”. La speranza è che possa tornare al più presto per aiutare la squadra a lottare per un posto in Champions.

A cura di Emanuele Arinelli.