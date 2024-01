Coppa d’Africa, Senegal-Camerun 3-1: Anguissa inesistente, il Camerun crolla

Crollo Camerun. I Leoni Indomabili sono surclassati sotto i colpi dei Leoni della Teranga, campioni in carica che controllano la gara per tutti i 90 minuti di gioco, soffrendo solo nei minuti finali dopo la rete dei camerunesi. I problemi palesati al debutto, si sono moltiplicati al cospetto della superiore qualità avversaria; per R. Song e S. Eto’o, l’ultima partita diventa una finale anticipata.

LA PARTITA – Non c’è mai stata, troppo evidenti le differenze. Non solo di qualità ma anche organizzative e tattiche. Mentre il Senegal, campione in carica, è un collettivo con dei limiti ben mascherati dal suo gioco, il Camerun non solo non è una squadra compatta e coesa ma i suoi giocatori più rappresentativi, deludono ancora, come Anguissa che continua nel suo basso rendimento palesato anche con il Napoli.

LE RETI – Fino al 71′ c’è solo una squadra in campo che si porta sul doppio vantaggio con le reti di Sarr al 16′ e di Diallo al 71′. Solo nei minuti finali, dopo il colpo di testa vincente di Castelletto all’83’, sale la tensione che viene mitigata dalla rete della sicurezza di Manè al 95′.

QUALIFICAZIONE – Il Senegal conferma la sua forza che unita ad un ottimo stato di forma, pone i campioni in carica in rampa di lancio per puntare in modo deciso al bis continentale, l’unico neo potrebbe essere un eccesso di sicurezza come si è manifestato nella gara odierna; sul 2-0, un calo di tensione ha permesso al Camerun di rientrare dentro una partita che si avviava alla conclusione. Per il Camerun è quasi notte fonda: le diatribe interne più uno stato generale rivolto verso il basso, non depone in favore dei Leoni Indomabili. I giocatori più rappresentativi stentano, Anguissa conferma di non attraversare un’annata positiva. L’ultima speranza è totalmente rivolta alla sfida contro il Gambia, al di là del risultato della sfida che vedrà interessato gli scorpioni contro la Guinea.

SENEGAL – CAMERUN 3-1

Fonte: diretta.it