Caso Osimhen, procuratore Figc chiede atti: cosa può accadere

Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné, chiederà gli atti alla procura di Roma in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nell’estate 2020.

Secondo calciomercato.com, che riprende LaPresse, la prassi ordinaria in tali circostanze prevede la richiesta d’atti alla procura della Repubblica che può negarli se l’indagine penale è ancora in corso oppure può trasmetterli alla procura federale, come avvenuto per il caso Juventus. Nessun rischio al momento per Cristiano Giuntoli: l’attuale football director della Juventus non è coinvolto nelle indagini a carico della società partenopea. Allo stato attuale è difficile anche ipotizzare quali sanzioni possano esserci per il Napoli: nel materiale a disposizione degli inquirenti non figurerebbero intercettazioni telefoniche, ma unicamente le deposizioni dei calciatori coinvolti.