Traore e Ngonge ok, l ’ex Sassuolo già ufficiale, il belga del Verona lo sarà oggi. Adesso Barak e Theate

Gli «altri due colpi» annunciati da Aurelio De Laurentiis a Riyad saranno un difensore e un centrocampista. Ieri l’ufficialità di Traore, oggi il giorno di Cyril Ngonge, atteso a Villa Stuart per le visite mediche prima della firma. Affare concluso con l’inserimento decisivo del presidente del Napoli che ha accettato le condizioni del Verona pur di assicurarsi l’esterno belga. La sfida alla Fiorentina è anche l’occasione per tornare a parlare di Antonin Barak. Contatto diretto in Arabia tra i due club. Il giocatore vorrebbe l’azzurro dopo averlo sfiorato nell’estate 2022 (alla fine arrivò Ndombele) e attende sereno l’evolversi della trattativa. In difesa il preferito resta Theate del Rennes.

INCONTRO. Il Napoli e la Fiorentina provano ad avvicinarsi, intanto si sono visti ieri, a Riyad, dove distano un quarto d’ora di taxi: la prima proposta, 500mila euro di prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, è al momento sospesa. Il club di Commisso spinge per l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, come la qualificazione in Champions. La volontà comune di arrivare ad un’intesa potrebbe risultare decisiva. Il Napoli ha scelto Barak per la sua duttilità, lo ritiene perfetto per il 4-3-3 e, soprattutto, all’età di 29 anni, in Italia da 7, è un giocatore pronto, capace di inserirsi subito nelle rotazioni. Ma Barak non è l’unico della lista, dove figurano anche Mangala del Nottingham e Lukic del Fulham con possibili evoluzioni future.

GERARCHIE. In difesa ha messo la freccia su tutti Arthur Nicolas Theate, come Ngonge belga e classe 2000, vecchio turista della Serie A con trascorsi a Bologna, oggi titolarissimo al Rennes e dunque difficile da strappare a campionato in corso al suo club. Il Napoli ci proverà, senza dimenticare il francese Oumar Solet del Salisburgo oppure Nehuen Perez, entrambi 2000. Per l’argentino, De Laurentiis aveva già parlato con l’Udinese nei giorni di Samardzic, prima di fermarsi a riflettere. L’ultima idea, che ritorna, è Anel Ahmedhodzic, bosniaco, 24 anni dello Sheffield, seguito già dai tempi del Malmo. Ufficiale Zanoli in prestito alla Salernitana fino a giugno.

Fonte: CdS