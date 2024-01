Supercoppa – Italiano (Fiorentina): “Siamo orgogliosi di essere qui, per noi deve essere un momento di crescita”

Anche Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, che stasera affronterà in Arabia il Napoli per la Supercoppa, ha parlato in conferenza stampa ieri alla vigilia della gara. La Gazzetta dello Sport scrive: “La gioia di esserci. E di avere ancora un’occasione per alzare una coppa. Dopo le due finali perse nella passata stagione contro Inter (coppa Italia) e West Ham (Conference), Vincenzo Italiano arriva a Riad con l’ambizione di conquistare la Supercoppa. Legittima, visto l’ottimo campionato della sua Fiorentina: «Quelle due gare qualcosa dentro ci hanno lasciato in termini di esperienza – ha detto l’allenatore -. Abbiamo capito che questo tipo di partite vanno approcciate bene, con il massimo della concentrazione: al minimo errore vieni punito e noi lì degli errori li abbiamo commessi». Poi sulla Supercoppa: «Siamo orgogliosi di essere qui, per noi deve essere un momento di crescita. Cercheremo di proporre quello che ci ha permesso di arrivare fin qui e giocare con serenità. Questa squadra è matura». Non si fida del Napoli e quell’1-3 del Maradona in campionato vuole cancellarlo dalla testa dei suoi: «Quel precedente non conta, il Napoli è campione d’Italia e ha grandi giocatori. È una sfida diversa dalle altre e va giocata con la massima attenzione e praticità». Ancora out Nico Gonzalez: “Ha recuperato, ma ha fatto solo 20’ con il gruppo, serve ancora tempo per buttarlo dentro».”

Factory della Comunicazione