SKY – Napoli/Frosinone, la sinergia: non solo Zerbin

Non è un mistero che il Frosinone “riprenderebbe” volentieri Alessio Zerbin. Adesso, poi, con l’arrivo imminente in azzurro di Ngonge, la sua uscita sembra ancor più probabile. L’esterno del Napoli, come riporta Sky Sport, è atteso in Ciociaria per il prestito. Il club, però, non aspetta solo Zerbin, ma sempre come riferisce Sky, anche Popovic, in sinergia col Napoli. Il talento serbo classe 2006 è molto vicino agli azzurri avendo il club di De Laurentiis tutti gli slot per gli extracomunitari occupati, non può essere tesserato in questa sessione di mercato.

