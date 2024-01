Sarà addio, ma Zielinski non sarà messo fuori rosa

L’ipotesi era stata sussurrata, ma sembra proprio che non sarà così. Tra il Napoli e Piotr Zielinski sarà addio a fine stagione, ma il centrocampista non sarà “ai margini”, non sarà messo fuori rosa. Lo ribadisce Il Mattino: “Se Zielinski giocherà o no dipende solo dallo stato di forma: non c’è alcuna voglia di metterlo fuori rosa, né lui intende mettersi in un angolo. Ecco, non ha rinnovato e non lo farà. Chiuderà la stagione come hanno fatto i vari Callejon, Mertens, Insigne: a testa altissima. Sta decisamente meglio. Come anche Cajuste: se non ce la farà pronto Gaetano. Per il resto, c’è poco da scegliere”.

