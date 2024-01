(Grafico) Napoli e Fiorentina messe in campo dal Corriere dello sport

L’emergenza resiste ma si fa sottile. Mazzarri ritrova Cajuste e Zielinski. Non sono al top ma saranno regolarmente in campo accanto a Lobotka. Il centrocampo delle previsioni, quello immaginato dal club in estate per questo periodo con Anguissa out per la Coppa d’Africa, si ritrova dopo il derby, quando Zielinski diede forfait per affaticamento all’ultimo e lo svedese salutò nel finale per un infortunio meno grave del previsto. Entrambi, ieri, all’Al-Awwal Park Stadium, nel giorno di vigilia, hanno svolto allenamento completo in gruppo. Personalizzato in campo, invece, per Demme e Olivera.

FORMAZIONE. Mazzarri non ha lasciato indizi in conferenza, ma ha le idee chiare su modulo e formazione e qualche scelta sarà anche l’unica possibile. Come a centrocampo. In difesa torna disponibile Mazzocchi, anche se l’idea, alla vigilia, è quella di blindare il reparto con Gollini ancora titolare per l’assenza forzata di Meret, Di Lorenzo e Mario Rui esterni, Rrahmani con Juan Jesus al centro, Ostigard ancora una volta dalla panchina. In attacco, con Osimhen in campo oggi ma in Coppa d’Africa, gli elogi a Simeone sanno di conferma da titolare dopo la Salernitana. Lo supporteranno Politano e Kvaratskhelia per un 4-3-3 camaleontico e pronto a diventare altro nel corso della partita in base ai cambi (Raspadori e Lindstrom pronti, ma anche Zerbin e Gaetano) e dunque al risultato. Nel caso, l’unico cambio rispetto a sabato sarà proprio il ritorno dal primo minuto di Zielinski.

