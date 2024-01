Gli arabi stravedono per la nostra Serie A: in 40 mila allo stadio per le due semifinali. La finale è sold out

In questa vita furiosamente in movimento, un cantiere in qualsiasi angolo di strada e il futuro che ti divora di giorno in giorno, non avendo la capacità di negarsi niente – e perché mai, potendoselo permettere? – dopo essersi concesso Ronaldo, adesso hanno deciso di prendersi tutto ciò che possono. Un’emozione ancora, ad esempio, che sommerga le altre, che si confonda tra i dishdasha e il deserto e lasci però qualcosa di sé, queste vibrazioni che si colgono nel venticello di un gennaio vivibile, stasera e domani e lunedì anche di più: Napoli-Fiorentina apre un fine settimana in cui si muoveranno le masse, ventimila per la prima semifinale, altrettanti per la seconda e poi l’esaurito per la finale, il più grande spettacolo dopo il weekend che gli arabi vogliono gustarsi perché italians do it better.

IL FESTIVAL. Appuntamento alle 22.00 locali, le 20 in Italia, all’Al-Awwal, in pratica a casa-Ronaldo, che annunciano quasi pieno ma non del tutto e che garantiscono curioso come un bimbo al luna park: si parte con Kvara e Beltran, si aspettano Lautaro ed Immobile, si disegnano gli scenari più alternativi e si coglie, tra la gente, il desiderio di scoprire quest’Italia che esporta il meglio di sé della passata stagione e allestisce uno skyline per quel futuro che Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, scorge tra le dune: «Siamo felici di essere in Arabia Saudita. L’obiettivo è quello di utilizzare la Supercoppa per esportare, come fanno già leghe come NFL o NHL, partite ufficiali, soluzione impossibile per il campionato. Vogliamo conquistare i tifosi ed aprire il mercato alle Eccellenze». È un Mondo che va veloce, disegna orizzonti elettrizzanti, sparge ricchezza (otto milioni per chi vince), alimenta il movimento e pure polemiche che De Siervo avvolge in un guanto velluto e restituisce al censore del «prendi i soldi e scappa», Maurizio Sarri. «Ma io penso che Sarri sia stato frainteso, non credo che un professionista come lui possa aver detto una sciocchezza del genere, facendo parte di un sistema i cui professionisti vengono pagati dalla ricerca di ricavi e anche dalla possibilità di organizzare queste partite».



LO SHOW. Il Napoli, l’Inter, la Lazio e la Fiorentina, per quattro ore e mezza (niente supplementari, eventualmente si andrà ai rigori) da perdersi con un calcio fashion sia in campo e però anche in tribuna, in quella finale che diventerà il testimonial del made in Italy e lascerà sfilare allo stadio, al fianco di Casini e De Siervo, Rocchi e Pacifici, Matarrese, Scanavino, Blazquez, Souloukou, Campoccia, Fenucci, Carnevali e poi Spalletti, che ammirerà dall’alto quel capolavoro che gli è appartenuto e potrà condividerlo con Cannavaro, Ferrara e pure con Del Piero, Vieri, Materazzi, Di Biagio, Candela, Zambrotta, Brocchi e Toni. Un Paese calcisticamente senza tempo, senza frontiere, senza limiti e che piace tanto all’ad dell’Inter, Beppe Marotta: «Il calcio è un patrimonio della nostra Nazione e va diffuso all’estero, dove la concorrenza è forte. La Supercoppa è un biglietto da visita da spendere in un contesto gradevole e con strutture adeguati. Questo format è interessante e può divulgare un prodotto che va valorizzato come fanno altri».

