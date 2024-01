“Vincere la Supercoppa svolterebbe la stagione per il Napoli”

A Riyad, il Napoli di Mazzarri si sta preparando per la semifinale di Supercoppa di domani contro la Fiorentina di Italiano. In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luciano Chiarugi, ex attaccante di Napoli e Fiorentina, dove ha parlato della partita di domani e del momento degli azzurri:

Factory della Comunicazione

“Mi aspetto una bellissima partita in Arabia Saudita, dove c’è anche una temperatura più calda e adatta ad una gara di calcio. Poi non dimentichiamo le motivazioni tecniche ed economiche che entrambe le squadre avranno domani, contando poi anche Inter e Lazio che si giocheranno l’altra semifinale. Vincere la Supercoppa per il Napoli significherebbe riabilitare in parte la stagione.

Simeone o Raspadori domani?

Mazzarri saprà bene a cui affidarsi. Ora bisogna dare continuità a chi sta meglio fisicamente e mentalmente, senza pensare troppo al nome o alla reputazione di chi va in campo.

Zielinski?

Lazio e Inter lo seguono da tempo, almeno da come leggo. A Napoli ha fatto vedere di essere un ottimo giocatore, ma non è più quel calciatore che ha mostrato negli ultimi anni. Cos’abbia ora non lo so, ma dispiace vederlo così. Napoli è una squadra importantissima, bisogna restare a certi standard se si vuole continuare ad essere fondamentali”.