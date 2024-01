Tosto: “Il Napoli può vincere la Champions! È arrivato il momento di ambire a questi traguardi”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Vittorio Tosto, doppio ex Napoli-Fiorentina:

“La Supercoppa?

Bisogna capire questa nuova formula di questo torneo che prevede quattro squadre italiane in un paese diverso e in un periodo della stagione complicatissimo.

Napoli dopo la Coppa Italia. I calciatori ci devono provare, perché il Napoli è il Napoli. Bisogna alzare gli step sotto ogni punto di vista. Lo stato d’animo del Napoli lo conosciamo tutti. Ha la possibilità di regalare una gioia ai propri tifosi. Il Napoli è la squadra che può avere più stimoli per un riscatto, quindi la metterei tra le favorite per mentalità e per l’orgoglio dello scudetto sul petto. Mazzarri ha l’opportunità di portare un altro premio adopo la Coppa Italia. I calciatori ci devono provare, perché il Napoli è il Napoli. Bisogna alzare gli step sotto ogni punto di vista.

Il Napoli quando partecipa ad una competizione, dovrebbe sempre provare a vincerla. Per me dovrebbe vincere la Champions League perché è arrivato il momento di ambire a questi traguardi. Come mentalità deve arrivare ai livelli di una grande a livello internazionale. Il Napoli deve giocare sempre per vincere.

Io credo che l’anno scorso l’organico del Napoli sia stato sottovalutato dagli avversari, non era ritenuto insidioso e pericoloso per la vittoria dello scudetto. I calciatori a quel punto hanno dato il 100% e ottenuto il 150%. Quest’anno stanno dando il 100% ma non basta, perché stanno ottenendo il 50%. Oggi si va a Riyad per vincere e fare un grande 2024, perché i giocatori forti che diventano campioni d’Italia è giusto che difendano il tricolore che hanno sul petto.

Napoli a 3 punti dalla zona Champions League? La Fiorentina sta esprimendo il totale 100% della propria forza, l’Atalanta altrettanto, il Bologna altrettanto. Queste sono in una condizione globale dove tutti stanno esprimendo il 100%. Il Napoli è ancora al 50%. Per colpe interne e motivi individuali, non ha espresso tutta la forza che ha realmente. Il Napoli deve semplicemente tornare a fare il Napoli. Se il Napoli arriva ad esprimere il 100% del proprio potenziale credo che possa vincere la Supercoppa italiana, raggiungere il quarto posto e provare a superare i quarti di finale raggiunti l’anno scorso”.