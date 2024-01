Occhio al Cartellino: pericolo Supercoppa per i diffidati di Napoli e Lazio

Domani, in Arabia Saudita, debutterà la nuova Supercoppa Italiana con un nuovo regolamento. Il pericolo per le partecipanti, Napoli compreso, sono i diffidati in quanto l’eventuale provvedimento disciplinare ricevuto in semifinale o finale, farà scattare la squalifica in campionato. Per gli espulsi occorre fare una distinzione: il massimo provvedimento disciplinare comminato in semifinale farà saltare la finale, ricevuto durante l’atto conclusivo della manifestazione, farà scattare la squalifica sempre in campionato.

Ricordiamo i diffidati di Napoli e Lazio che si affronteranno domenica 28 gennaio, alle ore 18:00: per gli azzurri sono diffidati Di Lorenzo, Mario Rui, Juan Jesus e P. Mazzocchi, per i biancocelesti sono Cataldi, Lu. Pellegrini e Rovella.

Nel complesso, tra le due formazioni salteranno la sfida dell’Olimpico 4 giocatori per squalifica, due per parte: Zaccagni e Immobile nella Lazio, Cajuste e Kvaratskhelia per il Napoli.

