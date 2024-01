Bellinazzo, Il Sole 24 Ore: “Supercoppa In Arabia? Conviene”, ecco perchè

Il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Supercoppa In Arabia? Conviene, c’è un bonus di 23 mln per le quattro squadre. Diventa molto appetibile la competizione così, ma non ne farei una questione monetaria e basta. La Supercoppa Spagnola vale molto di più, agli spagnoli vengono concessi circa 40 mln perchè ci sono due brand importanti come Real Madrid e Barcellona. Mondiali in Arabia? Il processo del calcio in Arabia è interessante e va sfruttato come fanno gli spagnoli. Hanno puntato al 2034 per organizzare lì i Mondiali a 48 squadre. Mi auguro però che ci sia una strategia più ampia da parte della Lega Serie A altrimenti tutto si riduce a ciò che ha detto Sarri. Serie A a 18 squadre? Si va in quella direzione, con una spaccatura che sta nascendo all’interno della Lega Serie A. Vogliono eliminare iol cosidetto diritto d’intesa che rischia di essere un po’ come una pistola messa sul tavolo e non fa felici i vari componenti”.

