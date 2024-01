Accardi: “Napoli, prenderei Mourinho, è un trascinatore di popoli”

“De Laurentiis si sta muovendo nella direzione giusta sul mercato – ha detto l’agente Peppe Accardi a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre -, anche prendendo giocatori che forse non servono tanto per quest’anno ma per iniziare a programmare il prossimo futuro. Secondo me Mourinho potrebbe rimanere in Italia, prendere un anno sabbatico e perché no, venire a Napoli. Io lo vedrei bene a Napoli come allenatore perché ha la personalità giusta, è un trascinatore di popoli. Non è molto diverso dagli allenatori che ci sono stati, tipo Spalletti, lo stesso Mazzarri. È più di impeto che riflessivo. Anche se è un allenatore di un’intelligenza straordinaria. Per quanto riguarda i difensori, io guarderei quello che ho in casa, rilanciando Ostigard: può diventare un giocatore top se lo faranno sentire importante e se lo aiuteranno a trovare l’autostima. Per me la Supercoppa Italiana è una “coppettina” che però, insieme ad altre manifestazioni, sono diventate importanti perché ti smorzano un po’ di polemiche attorno, ti danno un pochino di autostima ed entusiasmo; ma stiamo sempre parlando della “Coppa del Nonno”.

