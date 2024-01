Sul palco del The Best Fifa il pensiero di Spalletti è per il Napoli

I complimenti fanno piacere e lui ne ha ricevuti tanti. Quanto fatto vedere dal suo Napoli lo scorso anno è ancora negli occhi di tutti, anche di un mostro sacro come Pep Guardiola. E Luciano Spalletti, alla premiazione come miglior allenatore dell’anno nel The Best Fifa è risultato secondo solo a lui. Al momento del riconoscimento e del suo secondo posto, il pensiero del tecnico toscano è andato al Napoli. Le sue dichiarazioni da La Gazzetta dello Sport: «Per me è una vittoria essere su questo podio – racconta a Londra -, insieme a due allenatori di questo genere. È un orgoglio per il calcio italiano avere i due allenatori in questo premio, vicino al migliore del mondo che è Pep. E poi sono soddisfatto perché viene riconosciuto ai miei calciatori del Napoli il calcio che hanno fatto l’anno scorso. Per loro io avrò sempre la massima ammirazione, perché so quello che mi hanno dato l’anno scorso e auguro loro i migliori successi». Il c.t. Spalletti, che da tempo ha messo nel mirino l’Europeo con l’Italia, ora deve concentrarsi sulla Supercoppa da spettatore. «La guardo con un po’ di affetto, perché per me Napoli è stato ed è qualcosa di particolare. Io a loro voglio bene e guardando le partite questo un po’ lo subisco. Poi bisogna che mi distacchi dalle situazioni sentimentali, perché devo riuscire a creare una nazionale forte al di là dei calciatori del Napoli».

