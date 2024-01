Oggi il Napoli è una squadra che non si diverte a giocare insieme. Ma c’è una cosa positiva

“La vittoria nel derby ha dato un po’ di entusiasmo – ha detto l’ex azzurro Ametranoa Radio Marte nel corso di Marte Sport Live–, e in Arabia ora gli azzurri si alleneranno in modo più sereno. E’ chiaro che aver battuto l’ultima in classifica all’ultimo minuto non può tradursi nella soluzione di tutti i problemi del Napoli. I calciatori devono mettere in fila una serie di vittorie per dirsi guariti. Il percorso per il Napoli è difficile sia in Supercoppa che in campionato, vincere però un trofeo sarebbe importantissimo. Non salverebbe la stagione ma almeno i campioni d’Italia non si ritroverebbero a bocca asciutta e senza titoli. Quello che noto del Napoli, da lontano, è che è una squadra che non si diverte a giocare insieme, i calciatori fanno fatica sia a livello tattico che fisico. E’ un modo di affrontare le gare totalmente opposto a quello dello scorso anno. La cosa positiva è che c’è ancora tempo per migliorare le prestazioni, provando a conquistare il quarto posto in campionato e quindi la qualificazione in Champions., Nehuen Perez? E’ un giocatore forte, può dare una mano ma non è che risolverebbe tutti i problemi difensivi del Napoli

