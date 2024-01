Napoli-Roma Femminile 2-0: sconfitta inaspettata in Coppa Italia

La Roma Femminile perde per due a zero contro il Napoli nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Brutto approccio al match per la formazione di Spugna che rischia di andare sotto diverse volte e subisce il gol su rigore nei primi 45 minuti. Nella ripresa, Roma più in controllo che crea tantissimo, super Beretta, ma che si espone al contropiede del Napoli che colpisce ancora con un super gol di Kobayashi. Amaro in bocca e risultato pesante per le campionesse d’Italia che al Tre Fontane il prossimo 6 febbraio, dovranno vincere con tre gol di scarto per approdare in semifinale. Si legge su Roma Today

Napoli-Roma, la cronaca

Al 10mo grande occasione per il Napoli con Corelli che serve Kajzba che a tu per tu con Korpela si fa murare dal portiere romanista. 17esimo risposta Roma: Viens libera il mancino da dentro l’area, para Beretta. Al 20esimo ci prova Serturini, ma il suo tiro è debole e centrale. Al 35esimo l’arbitor assegna un calcio di rigore al Napoli: Corelli ruba palla a Valdezate e calcia con verso la porta, Korpela para ma sulla ribattuta il portiere travolge l’attaccante del Napoli che era tornata in possesso della sfera. Dal dischetto va Chimielinski che non sbaglia. Al 40esimo reazione giallorossa con un calcio di punizione di Glionna che sbatte sulla traversa. Al 51esimo grande parata di Beretta su Viens lanciata a rete da Kumagai. Al 59esimo miracolo di Korpela su Del Estal che mura l’attaccante su un altro assist millimetrico di Corelli. Al 66esimo ancora il portiere della Roma super in uscita su Del Estal che aveva sverniciato in velocità Valdezate. Al 68esimo Bartoli ha il pallone del pareggio ma il destro del capitano romanista esce largo. Al 77esimo un super intervento di Beretta evita il gol di testa a Giugliano andata a botta sicura. Al 78esimo ancora super Beretta che col piede nega il gol a Tomaselli. All’80esimo il raddoppio del Napoli con una magia di Kobayashi che si inventa un sinistro clamorosa che si spegne sul secondo palo.

Tabellino e pagelle

Napoli (4-3-3): Beretta 8, Pellinghelli 6,5, Di Marino 6, Di Bari 6, Pettenuzzo 6,5; Giai 5,5 (dal 58’ Langella 6), Chimielinski 7 (dal 46’ Del Estal 5), Gallazzi 6 (dal 46’ Kobayashi 7); Corelli 7 (dall’80’ Veritti s.v.), Kajzba 5,5, Lazaro 6. All.: Seno 7

Roma (3-5-2): Korpela 6,5; Bartoli 6, Valdezate 4, Minami 5,5; Pellegrino Cimò 6 (dal 79’ Sostenvold s.v.), Greggi 5,5, Kumagai 6,5 (dal 61’ Giugliano 6), Feiersinger 5,5 (dal 67’ Tomaselli 6), Serturini 5 (dal 62’ Giacinti 5,5); Glionna 5,5 (dal 79’ Haavi s.v.), Viens 6,5. All.: Spugna 5,5

Marcatrici: 36’ Chimielinski (N), 80’ Kobayashi (N)

Ammonite: Di Marino (N)

Arbitro: Di Cicco