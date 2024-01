“La vittoria nel derby va oltre i 3 punti. I neo-acquisti? Intriganti”

Durante il programma “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto dell’intervista.

La vittoria nel derby – “È una vittoria che va oltre i semplici tre punti per il modo in cui è arrivata e per il momento che sta attraversando la squadra. Dal punto di vista del gioco non si sono visti miglioramenti ed il Napoli è andato avanti con le fiammate dei singoli, in particolare modo Kvaratskhelia, mentre la manovra è rimasta prevedibile e lenta e ciò ha favorito la Salernitana che soprattutto nel primo si è difesa con ordine. Solo un episodio, il rigore procurato da Simeone, poteva sbloccare un Napoli in difficoltà e questo ha favorito anche un diverso tipo di approccio nella ripresa culminato con la rete di Rrahmani”.

Il protagonista – “Diego Demme si è comportato da professionista, come sempre ha fatto in questi anni, e come tale ha offerto il suo contributo nella preziosa vittoria con la Salernitana. Già con il Frosinone in coppa Italia si era percepito il suo spirito di abnegazione e la sua dedizione ai colori azzurri e con la Salernitana si è potuto nuovamente ammirare questo suo attaccamento alla maglia, nonostante anche per questioni contrattuali stia vivendo una stagione particolare”

Traorè – “È un’operazione intrigante, si tratta di un calciatore ancora giovane che prima di passare al Bournemouth era richiesto da quasi tutti i più importanti club italiani, difatti il club inglese presentò un’offerta incredibile, intorno ai 30 milioni, nel mercato invernale per portarsi a casa quello che all’epoca era uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. È un giocatore che è reduce da un periodo di inattività, ma che, se messo nelle giuste condizioni potrebbe diventare un jolly offensivo di altissimo livello, chiaramente avrà bisogno di tempo per recuperare la migliore forma fisica. Forse in questo momento non rappresenta la priorità ma è un’occasione soprattutto per il Napoli del futuro, ricordiamo che lo stesso club non è vincolato al suo acquisto; quindi, si potrà valutare in questi mesi il calciatore con tutta calma, augurandosi che possa ritornare lo stesso del Sassuolo”

Ngonge – “Ngonge è uno dei giocatori che maggiormente ha sorpreso dal suo arrivo in Italia, visto che con il Verona se si prende in considerazione lo spezzone dello scorso campionato e la stagione attuale è arrivato in doppia cifra, pertanto potrebbe essere quella valida alternativa di cui il Napoli necessita per dare respiro a Politano e mantenere elevata la pericolosità in quella zona di campo. Si tratterebbe di un affare interessante e forse adesso è il momento giusto per chiudere la trattativa visto che in caso di permanenza a Verona il calciatore potrebbe incrementare il suo score ed in estate nei suoi confronti si potrebbe scatenare un’asta che sarebbe preferibile evitare”