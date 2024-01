Fedele critico: “E’ inutile prendere giocatori che non sono pronti! Samardzic gioca 10 minuti e basta, ad esempio”

Enrico Fedele, dirigente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “La Fiorentina ha delle buone proposte d’attacco ma carente in difesa. La cosa che mi addolora è vedere questo Napoli in condizioni pietose, di gioco e giocatori. Però questo Napoli può battere la Fiorentina che concede molte occasioni. Demme e Zerbin, contro la Salernitana, sono stati gli unici giocatori che hanno dato una sferzata di energia rispetto agli altri che sono sazi. Io mi chiedo se i nostri giocatori hanno capito che hanno vinto un campionato e hanno preso l’enalotto. Oppure credono di essere dei grandi campioni? Il primo tempo di sabato è stato pessimo e forse staremmo parlando di un’altra partita se il gol di Rrahmani non fosse entrato. Il Napoli ha bisogno di giocatori pronti che diano una scossa e non giocatori che non giocano. Samardzic è sopraffino ma gioca 10 minuti e basta. Perez è un ottimo difensore ma mi piace più Kristensen. Stesso dicasi per Baràk. Quindi è inutile prendere giocatori che non sono pronti. A questo punto sarebbe meglio non prendere nessuno. Perché al Napoli occorrono calciatori che gli facciano fare un salto di qualità. Per me il Napoli non vincerà la Supercoppa italiana né arriverà 4 alla fine del campionato. Perché fare 12 vittorie su 18 partite da disputare è impossibile. La Salernitana nel primo tempo ci ha messo sotto, sebbene decimata. Il Napoli, in questo momento, non sta facendo quello che dovrebbe fare una squadra che deve difendere uno scudetto e che deve rinforzarsi per arrivare ad un obiettivo. Il presidente fa solo proclami elettorali ma non vedo risposte.

Factory della Comunicazione