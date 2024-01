Dal Milan al Napoli tutti inseguono un giovane talento serbo, ma i partenopei sono favoriti

Il Napoli prosegue spedito nel mercato per rinforzare la rosa azzurra e portare, anche in prospettiva, nuovi talenti in squadra. E’ il caso di un giovanissimo attaccante serbo, inseguito anche dal Milan, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Ha i colpi del talento grezzo, ancora tutto da smussare sotto i colpi di una forgia impegnativa come la Serie A. Matija Popovic aveva accarezzato l’idea una settimana fa, quando era atterrato a Milano per accordarsi con i rossoneri. È uno dei prospetti più interessanti del calcio serbo, ha appena compiuto 18 anni e soprattutto è svincolato, dopo essersi fatto le ossa al Partizan. Quest’ultimo fattore è di primaria importanza nella valutazione di una possibile trattativa perché, mancando i costi del cartellino, lievitano quelli di commissioni, bonus e ingaggio. Nessuna novità, in fin dei conti: il mercato funziona così. Il Napoli, consapevole di questo scenario instabile e in qualche modo già sperimentato recentemente con Samardzic, ha comunque deciso di fare un tentativo e anche con discreta convinzione. L’idea della dirigenza è metterlo sotto contratto e girarlo in prestito al Frosinone fino al termine della stagione, poiché è extracomunitario e in rosa non ci sono spazi disponibili. Non si prospetta un’operazione facile, la concorrenza è serrata: Bayern Monaco e Porto sono vigili ma nel frattempo Popovic è stato proposto ad altri club di spessore come l’Inter”.

Factory della Comunicazione