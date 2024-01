Serie A, all’Atalanta basta un quarto d’ora per annichilire il Frosinone (5-0)

Il ciclone Atalanta si abbatte sul Frosinone: al Gewiss Stadium finisce 5-0! I padroni di casa, reduci dal successo a San Siro contro il Milan in Coppa Italia, partono subito forte ed impiegano appena otto minuti per sbloccare il match: sgambetto di Lusuardi su Holm e rigore – il primo in campionato per la Dea – perfettamente trasformato da Koopmeiners. C’è una sola squadra in campo e la conferma arriva al 13′ quando Ederson raccoglie un assist di Ruggeri da spingere solo in rete. L’uragano nerazzurro non si ferma e nel giro di 60 secondi De Roon verticalizza per De Ketelaere la cui sassata colpisce la traversa e s’insacca alle spalle di Turati.

Ci si aspetterebbe una reazione del Frosinone, ma sono i padroni di casa a sfiorare il poker ancora con gli autori dei primi due gol più Scamacca, sul cui tentativo è strepitoso Turati a mettere in corner. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano e poco prima dell’intervallo gli uomini di Di Francesco provano a venir fuori con Mazzitelli (attento Carnesecchi). Da segnalare qualche protesta per un contatto in area nerazzurra fra Cheddira e Djimsiti, tradottasi in un nulla di fatto.

Factory della Comunicazione

L’inizio della ripresa vede i gialloblu, rinfrancati dal triplice cambio operato da Di Francesco, andar vicini al bersaglio in due tentativi con Cheddira e Soulé. A differenza dei primi 45′ l’Atalanta preferisce non affondare ulteriormente il colpo limitandosi a qualche giocata di contropiede. Ci prova il neoentrato Muriel ma la sua conclusione viene deviata. Nei minuti finali entrambe le formazioni cercano il gol in diversi frangenti e a mettere il punto esclamativo ci pensa Zappacosta: il difensore – alla prima rete stagionale – appoggia col petto e col piattone all’angolino trafigge per la quarta volta Turati. C’è gioia anche per Holm che colpisce su calcio d’angolo.

Con questo risultato l’Atalanta sale a quota 33 agganciando la Lazio al quinto posto, mentre il Frosinone resta a 19 punti, in piena crisi.

Di seguito il tabellino del match (fonte calciomercato.com):

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac (9′ st Hien), Holm, de Roon, Éderson (36′ st Pasalic), Ruggeri (9′ st Zappacosta), Koopmeiners, De Ketelaere (17′ st Miranchuk), Scamacca (17′ st Muriel). All. Gasperini.

Frosinone (4-3-3): Turati, Bonifazi, Okoli, Mateus (1′ st Romagnoli), Lirola (1′ st Ghedjemis), Mazzitelli (30′ st Bourabia), Barrenechea, Brescianini, Soulé (39′ st Ibrahimovic), Harroui (1′ st Gelli), Cheddira. All. Di Francesco.

Marcatori: 5′ pt Koopmeiners (A), 13′ pt Ederson (A), 14′ pt De Ketelaere (A), 39′ st Zappacosta (A), 45′ st Holm (A)

Assist: 14′ pt de Roon (A), 39′ st Pasalic (A)

Arbitro: Prontera di Bologna

Ammoniti: 25′ st Romagnoli (F)