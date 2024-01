Per AdL e & i restanti 15 giorni ci sarà da fare sul serio. Simile ad Anguissa è Soumarè

Perché in difesa sono rimasti tre centrali (più Di Lorenzo) e in mezzo al campo è stato necessario ricorrere a Demme: il mediano sarebbe urgentissimo, quasi da far arrivare a Riyad, dove invece magari Napoli e Fiorentina potrebbero parlare anche di Barak (29). La differenza è minima, il Napoli sta proponendo una soluzione: vada per il prestito, da trasformare però in acquisizione definitiva nel caso in cui arrivi la qualificazione in Champions. Sei milioni di euro per il disturbo e l’affare è fatto. Ma le caratteristiche del centrocampista che serve sono diverse da quelle di Barak: in principio fu Soumaré (24), il più simile ad Anguissa, trattativa complicata per un calciatore di stanza al Siviglia ma di proprietà del Leicester; ora restano Mangala (25) del Nottingham e Lukic (27) che al Fulham si sta annoiando e gradirebbe rientrare in Italia per assaporare ancora emozioni vive. In stallo l’affare Samardzic. Fonte: Cds

