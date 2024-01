Nigeria, è caos dopo il pareggio all’esordio in Coppa d’Africa!

Per la Nigeria l’esordio in Coppa d’Africa non è stato dei migliori: Victor Osimhen e compagni non sono infatti riusciti a battere la modesta Guinea Equatoriale nonostante il gol del centravanti azzurro.

Il passo falso non è per nulla andato giù al presidente della Federcalcio locale, Musa Gusau. Al termine del match il numero uno nigeriano – come riporta TMW – avrebbe fatto irruzione negli spogliatoi rivolgendo frasi classificate come impronunciabili nei confronti dei calciatori e del commissario tecnico José Peseiro, il quale avrebbe a sua volta scaricato le diverse responsabilità sul gruppo sceso in campo.

Per la selezione africana l’obiettivo primario è quello di voltare pagina in fretta a partire dalla sfida contro la Costa d’Avorio, in programma giovedì alle 18.00.