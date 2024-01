Napoli-Salernitana, la differenza al centro l’ha fatta Demme, l'”escluso”

Nell’ultima gara di campionato prima della partenza per Riyadh, il Napoli ha battuto la Salernitana per 2-1, ma è evidente, dopo anche lo stop di Cajuste per un problema muscolare, che il centrocampo ha un problema serio, e non è certo Gaetano la soluzione, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “E Gaetano, un figlio di Napoli che più di altri avverte la pressione del momento negativo e la voglia di riscatto. Ma non è ancora pronto per prendersi la squadra sulle spalle e sarebbe ingiusto chiederglielo. Non a caso, Gaetano ha la valigia pronta dalla scorsa estate: per andare a giocare con continuità, per crescere ancora e tornare “a casa” da attore protagonista, non più comparsa. Sabato ha festeggiato la 20a presenza in A, la prima da titolare, senza lasciare il segno. La differenza l’ha fatta Demme, eroe nel giorno del debutto stagionale in A. È in scadenza, ma può aiutare: la professionalità non è in discussione, l’esperienza pure. Ma il Napoli ora ha bisogno di certezze e per questo il mercato aiuterà a capire le ambizioni reali. C’è un buco in mezzo: tapparlo o lasciarlo fa tutta la differenza del mondo”.

