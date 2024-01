L’ex azzurro Maurizio Sarri e le giuste riflessioni sul calcio: “Prendi i soldi e via!”

Punge Maurizio Sarri tra i sorrisi per la sua Lazio che si avvicina sempre più all’area Champions. Il Comandante non fa giri di parole per dire la sua sull’orario della gara col Lecce, sulle condizioni del terreno dell’Olimpico e sulla Supercoppa in Arabia. «Era una gara difficilissima per tanti motivi contro un avversario che ha sempre creato difficoltà. C’era il rischio di arrivare dopo il derby scarichi dal punto di vista delle energie mentali e fisiche.Per un tempo l’abbiamo pagata, molto meglio nella ripresa quando siamo entrati con un’altra energia». Il tecnico della Lazio sottolinea: «Sarebbe stato difficile anche se l’avessimo giocata alle ore 21 ma giocare alle 12.30 dopo il derby di mercoledì è stata un’imboscata. Un orario discutibile…».

