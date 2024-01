Il Camerun vuole tornare sul trono d’Africa

Il Camerun si ispirerà alla classe camerunense del 1984 in questa sua campagna nella CAF Africa Cup of Nations 2024 (AFCON). I cinque volte campioni africani, vinsero il torneo l’ultima volta che si tenne in Costa d’Avorio 40 anni fa, e i tifosi dei “Leoni Indomabili” sognano un’impresa simile, nonostante il loro modesto record di un solo titolo nelle ultime dieci edizioni. La squadra di Rigobert Song è stata scossa dall’assenza del portiere André Onana, che ha saltato questa partita per dare priorità al match del Manchester United contro il Tottenham Hotspur. Senza di lui, i suoi compagni di squadra hanno pareggiato 1-1 con lo Zambia nell’ultimo incontro di riscaldamento, e hanno perso solo due delle ultime nove partite ufficiali (4 vittorie, 3 pareggi). Anche il Camerun, come altre grandi del continente nero, tende a iniziare bene la Coppa d’Africa, avendo perso la prima partita solo due volte dall’edizione 1998. Qualcosa potrebbe cambiare contro la Guinea, che ha perso la prima partita del torneo solo due volte nelle ultime otto presenze nella fase finale (4 vittorie, 2 pareggi).

In effetti, i National Elephants (a cui è stato negato il diritto di ospitare la prossima AFCON nel 2025, dopo che il Paese si è detto impreparato) hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta in sei delle ultime sette edizioni a cui si sono qualificati. Gli uomini di Kaba Diawara cercheranno di continuare così, arrivando in Costa d’Avorio dopo aver vinto 2-0 in amichevole contro la Nigeria, la loro terza vittoria in cinque partite (1 pareggio, 1 sconfitta) seppur con la nazionale del reggente occulto, Samuel Eto’o, hanno vinto solo due degli ultimi dodici scontri, completando lo score con 5 pareggi e 5 sconfitte. Tra i pali, il Camerun dovrebbe schierare Fabrice Ondoa, che dovrà sostituire Andrè Onana tra i pali, cercando di migliorare il suo record già buono di una sola sconfitta su nove partite di AFCON (4 vittorie, 4 pareggi). L’attaccante della Guinea Bissau, Serhou Guirassy ha segnato l’incredibile cifra di 19 gol in 18 partite tra club e nazionale in questa stagione, vincendo 11 delle 12 partite in cui ha segnato. Sequenza in evidenza: il Camerun non ha perso neanche una delle ultime 17 partite ufficiali in cui ha aperto le marcature (14 vittorie, 3 pareggi).

