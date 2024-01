Gazzetta – Elmas ceduto troppo in fretta, il Napoli in affanno a centrocampo

Il Napoli vive una vera e propria emergenza a centrocampo fra adii, Coppa d’Africa e infortuni, e anche per questo forse la cessione di Elmas poteva essere rimandata, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Il Napoli si scopre improvvisamente in affanno al centro, dove passa il gioco, dove spesso si decidono le partite. Una situazione che si poteva gestire meglio, forse, ma che adesso costringe Walter Mazzarri a cercare nuove soluzioni per tamponare l’emergenza. C’era una volta il Napoli dominante, con quel possesso palla che irretiva e tramortiva gli avversari. Con Lobotka a dettare i tempi, Anguissa a strappare, Zielinski a inventare. E poi tante soluzioni in aiuto dalla panchina: Elmas era un jolly preziosissimo, una mezzala di qualità e quantità, rigorista implacabile quando ce n’è stato bisogno, vice Kvara designato per qualità nell’uno contro uno. La sua cessione avvenuta dopo Natale ha lasciato un vuoto nelle rotazioni e il Napoli si è scoperto più povero. Succede sempre così: non capisci l’importanza di una cosa finché non l’hai persa e oggi, probabilmente, in società qualcuno si starà chiedendo se non sarebbe stato meglio aspettare qualche settimana prima di liberarsi del macedone, scontento da mesi per carità, ma nonostante tutto sempre pronto a dare il suo contributo alla causa azzurra”.

