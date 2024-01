Gaetano pronto a partire, crescere, e tornare da “attore protagonista”

Il centrocampo del Napoli è in forte difficoltà, tra Coppa d’Africa e infortuni lì in mezzo c’è una prateria immensa che bisognerà ridimensionare. Uno dei protagonisti sicuramente non sarà Gianluca Gaetano, pronto a partire, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Intanto, contro la Salernitana c’era il solo Lobo a lottare nel grigiore di un pomeriggio che sembrava stregato. Hanno provato ad aiutarlo “i nuovi”: Cajuste, unico acquisto nel reparto dell’estate post scudetto che ancora non è riuscito a dare un contributo significativo; e Gaetano, un figlio di Napoli che più di altri avverte la pressione del momento negativo e la voglia di riscatto. Ma non è ancora pronto per prendersi la squadra sulle spalle e sarebbe ingiusto chiederglielo. Non a caso, Gaetano ha la valigia pronta dalla scorsa estate: per andare a giocare con continuità, per crescere ancora e tornare “a casa” da attore protagonista, non più comparsa. Sabato ha festeggiato la 20a presenza in A, la prima da titolare, senza lasciare il segno”.

