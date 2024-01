Difesa: per la retroguardia azzurra, si guarda ai cugini d’Oltralpe

La porta per la sua partenza è aperta. Ci sono possibilità che parta e possibilità che resti con noi, non ne faccio troppo un problema. Se non ci saranno offerte giuste siamo pronti a tenerlo fino alla fine del suo contratto».Tra i nomi più seguiti dal Napoli per la difesa azzurra in questo mese di calciomercato invernale c’è anche quello di Lilian

Brassier, il 24enne francese del Brest che si è messo in mostra negli ultimi mesi in Ligue 1 ed è appetito dai grandi club visto il contratto in scadenza nel 2025. È seguito dal Monaco in Francia, ma anche da Napoli e Milan in Serie A.

Il Brest chiede almeno 15 milioni di euro per farlo partire subito. «Vedremo se ci saranno opportunità di cessione in questa finestra di mercato di gennaio. Ma serve un’offerta convincente, anche perché Lilian ha lavorato bene con noi in questi anni ed è cresciuto, è un piacere sapere che è seguito da club importanti», le parole del numero uno del Brest Denis Le Saint, al termine del match vinto in campionato contro il Montpellier. «Potrebbe esserci subito un nuovo progetto per lui»

Fonte: Il Mattino