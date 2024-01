CdS – L’elenco dei 24 convocati per la Supercoppa non lascia dubbi su chi partirà

Il Napoli è a Riyadh per la Supercoppa che potrebbe rappresentare il riscatto in una stagione che di bello ha dimostrato ben poco, dopo la vittoria dell’ultimo scudetto. Gli azzurri convocati da mister Mazzarri sono 24, tra i titolarissimi e due Primavera, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “La Supercoppa è (virtualmente) cominciata e il Napoli in Arabia Saudita ci è arrivato ieri, con largo anticipo rispetto ai concorrenti: alle 10, tutti sul charter, e in serata, il Four Season di Riyad apparteneva già ad una squadra improvvisamente sorridente, con l’Europa più vicina. Potere d’una vittoria, il 2-1 sulla Salernitana, e di una classifica rielaborata grazie al Cagliari, che ha sistemato il Bologna a un punto, e al pareggio della Fiorentina, ora a +3. Sono partiti in 24, con Meret e Olivera che si cureranno all’Al-Shabab Stadium e D’Avino e Gioielli, i due Primavera, che si godono il momento e vivono in una atmosfera per loro magica. L’elenco dei convocati ha confermato ciò che si sapeva, perché tra i 24 non c’è Zanoli, ormai proiettato alla Salernitana, che insiste e continua a dialogare (a distanza) per il prestito, ormai imminente. Ci sono quattro portieri (visti i problemi di Meret); c’è, ovviamente, Zielinski (gli affaticamenti passano!); c’è pure Zerbin, che non ha trattative in fase di definizione. L’unico assente, oltre ad Anguissa e Osimhen in Coppa d’Africa, è Natan che ne avrà ancora per un mese”.

Factory della Comunicazione