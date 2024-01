Traorè, si attendono le visite mediche e l’ok, troppi “acciacchi” per l’ivoriano

Il Napoli potrebbe ufficializzare a breve il secondo acquisto di questa sessione invernale di mercato. Hamed Traorè potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ed effettuare le visite mediche per poi unirsi subito al gruppo. La Gazzetta dello Sport scrive: “Adesso il volo per Riad sembra quasi l’occasione per poter dare un senso alla stagione complicata. «Ora posso pensare alla Supercoppa – ancora il tecnico – ma poi per il mercato ci pensa la società: i nomi non li faccio, ma i dirigenti sono tutti concentrati per fare il meglio». E allora bisogna affrettarsi perché la situazione, anche a livello numerico, è sempre più d’emergenza. Ieri si è fermato Cajuste («il suo infortunio mi preoccupa») e quando si tornerà a giocare in campionato mancherà anche Kvara squalificato. Un passo per volta, però. Perché magari a Roma ci sarà già Hamed Traorè, che effettuerà le visite nei prossimi giorni: dopo gli acciacchi della passata stagione e la malaria avuta a dicembre, il Napoli aspetta che sia tutto ok per ufficializzarne l’arrivo in prestito con diritto di riscatto fissato dal Bournemouth a 25 milioni”.

