“Se il calcio moderno è questo, sono contento di essere vecchio”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Lecce in campionato. Queste le sue parole: “La quinta vittoria consecutiva? Era una partita difficilissima per tanti motivi, e lo sapevano molto bene visto il rischio di andare in down dal punto di vista mentale. Ed il Lecce ci ha sempre creato molte difficoltà. Sarebbe stata dura anche se avessimo giocato di sera, mentre alle 12.30 era un’imboscata”. Poi sulla Supercoppa italiana: “Cosa penso? Istigazione a delinquere la tua, sai come la penso… Sai che questo è tutto fuor che sport. Prendi soldi e scappa. Prendiamo tutto quello che si può prendere in maniera miope. Andiamo a elemosinare soldi in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono nei calendari, si fa una Supercoppa a quattro. Se il calcio moderno è in questo tipo di evoluzione, sono contento di essere vecchio. La Supercoppa è un trofeo che serve all’allenatore per dire che ha vinto qualcosa, non alla società per crescere. Mi piacerebbe vincere qualcosa che serva anche al club. Detto questo, facciamo 6 mila chilometri, quindi faremo il massimo”.

