Salernitana, Iervolino furioso: “Vogliamo sostituzione totale degli arbitri, chiediamo le dimissioni di Rocchi”

Ancora una volta una rimonta subita, che porta a 15 i punti persi dalla Salernitana da situazione di vantaggio. Il presidente Iervolino è una furia e dice a Repubblica: «Direzione arbitrale scandalosa che ci ha penalizzati moltissimo e che compromette il campionato e i nostri ingenti investimenti. Non ho parole per l’arbitraggio, che è offensivo e mortificante per la nostra società. Gli episodi? Su Simy c’era rigore e quello di Demme sul Tchaouna era fallo.

Factory della Comunicazione

Non vogliamo solo rispetto, ma giustizia. Gli arbitri sono gli unici semi professionisti in un’industria di professionisti. Vogliamo professionisti migliori ad arbitrare. Vogliamo sostituzione totale di questi arbitri. È necessario iniziare dalla testa, chiediamo le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi».

Anche Pippo Inzaghi aveva creduto nell’impresa, sfumata all’ultimo assalto. «Ci vuole rispetto, siamo sempre penalizzati – lo sfogo del tecnico -. La sconfitta è immeritata e ci sentiamo presi in giro: sul gol del 2-1 c’è un fallo di Demme». Fallo che a suo dire avrebbe dovuto rilevare il Var, come in occasione del rigore a favore del Napoli. E capitan Candreva ha rincarato la dose, postando sui social il fermo immagine della giocata di Demme e due emoticon di rabbia.