La moviola di Napoli/Salernitana- “Marinelli regge bene la delicata gara”

Dura davvero pochi secondi l’on field review che serve a decretare nel minuto di recupero del primo tempo il rigore in favore del Napoli: la dinamica dell’intervento di Fazio che, anticipato da Simeone, colpisce la gamba dell’avversario viene ormai sempre sanzionata. La Salernitana si lamenta per l’intensità, ritenuta bassa, del contatto che, non visto in campo da Marinelli (Il Cds vota 6), però c’è. Arriva così il richiamo del Var Di Bello. Corretta anche la decisione di non prendere un provvedimento disciplinare.

Provvedimento che al 14’ del primo tempo aveva rischiato Cajuste per un intervento ai limiti dell’imprudente su Bradaric. Marinelli non lo aveva ammonito, ma se ne è ricordato al 34’ quando lo ha sanzionato col cartellino giallo per il fallo su Candreva. Al 43’ pt viene ammonito, correttamente, Legowski per una trattenuta prolungata su Kvaratskhelia. Giuste anche le ammonizioni al 50’ st a Bradaric per Spa, e a Rrahmani e Kvaratskhelia per comportamento antisportivo.

Regolare il gol della Salernitana. Sul 2-1 del Napoli contatto Tchaouna- Demme sul quale protestano i granata: l’azzurro però salta prima e ha già compiuto il suo gesto atletico, poi c’è il contatto con l’avversario.

VAR: Di Bello 6 Pronto sul rigore.