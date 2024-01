Kvara, Cajuste, Zaccagni, Immobile: squalifiche non in Supercoppa

Il derby contro la Salernitana porta, oltre ai 3 punti, due cartellini gialli pesanti in casa azzurra. Khvicha Kvaratskhelia e Jens Cajuste, infatti, erano diffidati e ora dovranno scontare un turno di squalifica. Ma ciò non influirà sulla Supercoppa Italiana alle porte. Da questa edizione i cartellini del campionato non avranno valore nella competizione. Le ammonizioni rimediate dai calciatori delle squadra coinvolte in questo weekend calcistico non saranno conteggiate nel torneo. Kvara e Cajuste ad i laziali Zaccagni ed Immobile, per esempio, salteranno la successiva partita di campionato (il 22° turno, in quanto il 21° dovranno recuperarlo tra il 14 e il 28 febbraio), mentre potranno scendere in campo in Arabia Saudita. Mazzarri e Sarri, quindi non li avranno a disposizione per Lazio-Napoli del prossimo 28 gennaio. Di Cajuste, ovviamente, si attendono notizie sull’ infortunio per valutare i tempi di recupero.

Factory della Comunicazione