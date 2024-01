Gazzetta – Il Napoli si è scoperto corto in mediana, ecco i due nomi per il rinforzo

Il mercato del Napoli sta prendendo piega e dopo l’arrivo di Mazzocchi gli innesti potrebbero essere due oltre a Traorè, come riporta La Gazzetta dello Sport. “Traorè subito e poi sotto con Barak e Mangala, sempre da prendere in prestito: perché il Napoli si è scoperto improvvisamente corto in mediana e ha bisogno al più presto di rinforzi. Per Mangala c’è già l’apertura del Nottingham Forest al prestito e il Napoli vorrebbe velocizzare l’acquisto: può agire da regista ma anche da centrale a due, nel sistema che ha aiutato il Napoli nella ripresa a ribaltare la Salernitana. Ma per la Supercoppa non ci saranno novità, almeno che nei prossimi due giorni non si arrivi a una fumata bianca per Antonin Barak della Fiorentina, avversaria degli azzurri nella semifinale. De Laurentiis ha chiesto a Commisso il prestito con diritto, il collega viola vorrebbe vincolarci un obbligo. Insomma, la partita è aperta e i giorni in Arabia potrebbero aiutare i due club a sedersi attorno a un tavolo per definire l’intesa. Poi si penserà al difensore, altra grande urgenza: Brassier del Brest e Perez dell’Udinese gli obiettivi più caldi. Non gli unici. Chissà se la vittoria contro la Salernitana non inviti De Laurentiis ad accelerare le trattative, per puntare ancora a un posto Champions”.

