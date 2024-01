Gazzetta – Il Napoli ha ritrovato orgoglio e voglia di reagire

Finalmente una vittoria per il Napoli, che si appresta a partire per Ryad in vista delle Final Four per la Supercoppa. Contro la Salernitana ieri pomeriggio al Maradona è arrivato il 2-1 che ha portato agli azzurri tre punti importanti, e anche un orgoglio che mancava, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Quanto pesa una vittoria sul morale dell’ambiente? Basterebbe leggere il commento social del Napoli per capire come questo successo abbia riportato buonumore e voglia di sorriso. «Guarda Amir quant’è bello…», parafrasando il testo di Torna a Surriento. Se sarà il verbo giusto – tornare – ce lo diranno i prossimi impegni, ma intanto il Napoli si gode una serata senza pressione, come non succedeva da quasi un mese. E pure il ritorno della «zona Mazzarri», nata proprio nella prima avventura del tecnico in Campania. La sua prima vittoria in azzurro arrivò in casa, in rimonta sul Bologna, da 0-1 a 2-1, con rete decisiva di Maggio al 92’, nella stessa porta in cui ieri Rrahmani ha dato un calcio alla crisi. Ecco, il Napoli quantomeno ha ritrovato l’orgoglio, la voglia di reagire anche quando tutto sembra girare male. Ci ha creduto fino alla fine perché anche la condizione fisica sembra migliorata. «Abbiamo ritrovato lo spirito che serviva – ha sottolineato poi Mazzarri -, ma penso anche di aver rivisto un buon gioco. Per lo svantaggio repentino, il fatto che eravamo in emergenza e come si stavano mettendo le cose, vanno fatti i complimenti ai ragazzi per aver mantenuto la calma ed esserne venuti fuori. Abbiamo rischiato poco, al netto del gol di Candreva, e rimesso in moto alcuni meccanismi. Il ritiro è stato produttivo perché il lavoro fatto sul campo si è visto ed ora mi godo questa vittoria senza pensare all’immediato futuro»”.

